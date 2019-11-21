Son Dakika Haberleri: Traktörden düşüp tekerleğin altında kaldı, hayatını kaybetti
Son Dakika 3. Sayfa Traktörden düşüp tekerleğin altında kaldı, hayatını kaybetti - Son Dakika

Traktörden düşüp tekerleğin altında kaldı, hayatını kaybetti

6 saat önce

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde bir kişi, traktörden düşüp tekerleğin altında kalarak hayatını kaybetti.

Traktörden düşüp tekerleğin altında kaldı, hayatını kaybetti, System.String[]

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde bir kişi, traktörden düşüp tekerleğin altında kalarak hayatını kaybetti.


Olay, Çınar'a bağlı Aşağıkonak köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, traktörle tarla süren 45 yaşındaki Mahmut Doğan, bir anda dengesini kaybederek araçtan düştü. Doğan, seyir halindeki traktörün tekerleğinin altında kaldı.


Olayı gören çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine bölgeye 112 acil sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Doğan, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.


Olayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı. - DİYARBAKIR

Mahmut Doğan, Diyarbakır, Çınar, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 04:43 Kaynak: İHA
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