Traktöre arkadan çarpan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti - Son Dakika
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Traktöre arkadan çarpan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

01.09.2022 22:07

Traktöre arkadan çarpan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti Adana'da traktöre arkadan çarpan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

Traktöre arkadan çarpan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

ADANA - Adana'da traktöre arkadan çarpan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza, saat 11.00 sıralarında Yüreğir ilçesi Zağarlı Mahallesi Karataş Yolu'nda meydana geldi. Motosiklet sürücüsü Mahmut Kaplan (56), aynı istikamette seyir halindeki sürücüsünün ismi öğrenilemeyen traktöre arkadan çarptı. Devrilen motosikletten düşen Kaplan, başını asfalt yola çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde Kaplan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Kaza haberini alıp, olay yerine gelen Kaplan'ın yakınları gözyaşı döktü.

Yapılan incelemenin ardından Kaplan'ın cansız bedeni Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Traktör sürücüsü ise jandarma karakoluna götürüldü.

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Kaynak: İHA

Adana Yüregir, Motosiklet, Adana, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Traktöre arkadan çarpan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Traktöre arkadan çarpan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti - Son Dakika
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