Traktöre çarpan otomobil takla attı: 2 yaralı
1 saat önce
Traktöre çarpan otomobil takla attı: 2 yaralıBURSA - Bursa'nın Gemlik ilçesinde yeni hastane yolunda traktöre çarpan otomobil takla atarken, 2 kişi yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 09:14 Kaynak: İHA
Traktöre çarpan otomobil takla attı: 2 yaralı
BURSA - Bursa'nın Gemlik ilçesinde yeni hastane yolunda traktöre çarpan otomobil takla atarken, 2 kişi yaralandı.
Kaza 16 ZR 295 plakalı otomobil traktöre çarpıp takla attı. Otomobil sürücüsü Adil Ç. ve eşi yaralanarak, 112 ambulansı ile Gemlik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Traktör sürücüsünün yara almadığı kaza ile alakalı soruşturma sürüyor.
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