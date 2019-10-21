Son Dakika Haberleri: Traktöre çarpan otomobil takla attı: 2 yaralı
Son Dakika Yerel Traktöre çarpan otomobil takla attı: 2 yaralı

Traktöre çarpan otomobil takla attı: 2 yaralı

1 saat önce

Traktöre çarpan otomobil takla attı: 2 yaralıBURSA - Bursa'nın Gemlik ilçesinde yeni hastane yolunda traktöre çarpan otomobil takla atarken, 2 kişi yaralandı.

Traktöre çarpan otomobil takla attı: 2 yaralı

BURSA - Bursa'nın Gemlik ilçesinde yeni hastane yolunda traktöre çarpan otomobil takla atarken, 2 kişi yaralandı.

Kaza 16 ZR 295 plakalı otomobil traktöre çarpıp takla attı. Otomobil sürücüsü Adil Ç. ve eşi yaralanarak, 112 ambulansı ile Gemlik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Traktör sürücüsünün yara almadığı kaza ile alakalı soruşturma sürüyor.

Traktöre çarpan otomobil takla attı: 2 yaralı

Gemlik, Bursa, Yerel

Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 09:14 Kaynak: İHA
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