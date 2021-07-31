Traktöre çarpan otomobilin sürücüsü öldü - Son Dakika

Traktöre çarpan otomobilin sürücüsü öldü
KONYA'nın Karapınar ilçesinde, traktöre arkadan çarpan otomobilin sürücüsü Süleyman Bayrakçı (62) yaşamını yitirdi.
Kaza, saat 22.00 sıralarında Karapınar- Emirgazi yolunun 4'üncü kilometresinde meydana geldi. Süleyman Bayrakçı yönetimindeki 07 ZJ 693 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu, Tamer Yurttaş'ın (49) kullandığı 42 L 7086 plakalı traktöre arkadan çarptı. Kazada otomobil sürücüsü Bayrakçı, olay yerinde yaşamını yitirdi. Bayrakçı'nın cansız bedeni otopsi için Karapınar Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: DHA
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