Traktöre çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı - Son Dakika

Traktöre çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde traktöre çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde traktöre çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.


Alınan bilgiye göre, Durmuş Erden'in kullandığı 46 E 6584 plakalı Renault marka otomobil, sanayi sitesinde bulunan Ergenekon Caddesine çıkan Muharrem Kaba yönetimindeki 46 EM 334 plakalı New Holland marka traktörün ön tekerine çarptı. Kazada, otomobilin sürücüsü yaralandı. Kırılan cam parçalarının yüzüne isabet etmesi nedeniyle kanlar içerisinde kalan sürücünün yardımına çevredeki esnaf koştu. Olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ambulansı ile Elbistan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Erden'in tedavisine devam edildiği bildirildi. - KAHRAMANMARAŞ

Kahramanmaraş, Elbistan, Renault, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.07.2020 11:19 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Traktöre çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı - Son Dakika
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