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Traktöre çarpan tır devrildi: 2 yaralı

6 dakika önce

Traktöre çarpan tır devrildi: 2 yaralıŞANLIURFA - Şanlıurfa'da traktöre çarpan tırın devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Traktöre çarpan tır devrildi: 2 yaralı
ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da traktöre çarpan tırın devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa - Diyarbakır yolunun Hilvan ilçesi girişinde meydana geldi. Plakası ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen domates yüklü tır, aynı yönde seyreden römorklu traktöre çaptı. Karşı şeride geçen tır devrilirken traktörün saman yüklü römorkları da şarampole yuvarlandı. Kazada 2 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Hilvan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza nedeniyle yolun bir şeridi trafiğe kapandı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Traktöre çarpan tır devrildi: 2 yaralı
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 06:54 Kaynak: İHA
Şanlıurfa, 3. Sayfa
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