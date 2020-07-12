Traktöre çarpmamak için sürücüsünün manevra yaptığı otomobil takla attı: 1 yaralı - Son Dakika

Traktöre çarpmamak için sürücüsünün manevra yaptığı otomobil takla attı: 1 yaralı

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'da meydana gelen trafik kazasında kavşaktan kontrolsüz bir şekilde yola çıktığı öne sürülen traktöre çarpmamak için sürücüsünün manevra yaptığı otomobil kontrolden çıkarak takla attı. Kazada yaralanan araç sürücüsü hastaneye kaldırıldı.

Kaza, merkeze bağlı Anıtkaya köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Taylan A., idaresindeki 16 U 5465 plakalı otomobil Anıtkaya Kavşağı'na geldiği sırada iddialara göre kontrolsüz şekilde yola çıkmak isteyen Ali T., yönetimindeki 03 UN 469 plakalı traktöre çarpmamak için manevra yaptı. Kontrolden çıkan otomobil orta refüje çarptıktan sonra takla atıp ters dönerek durabildi. Çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine jandarma ve 112 Acil sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri kazada yaralanan Taylan A.'yı ambulans ile Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Fakültesi Hastanesine kaldırdı.

Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı.