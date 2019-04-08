Son Dakika Haberleri: Traktöre Çekici Çarptı

Traktöre Çekici Çarptı

31 dakika önce

Bursa'nın İznik ilçesinde çekicinin çarptığı traktörün şoförü ağır yaralandı.

Traktöre Çekici Çarptı, System.String[]
Bursa'nın İznik ilçesinde çekicinin çarptığı traktörün şoförü ağır yaralandı.

Kaza, Boyalıca Mahallesi Atatürk Caddesi'nde meydana geldi. Fatih Mehmet Karaman (48), saat 23.30 sıralarında 16 UD 488 plakalı traktörüyle evine dönmek istedi. Havanın yağışlı ve yolun kaygan olması sebebiyle, aynı istikamette seyreden Hüseyin Şahin'in kullandığı çekici traktöre çarptı. Karaman traktörden tarlaya fırlarken, elektrik direği yerinden sökülerek devrildi. Traktör sürücüsü ağır yaralı olarak Bursa Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. - BURSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 12:23 Kaynak: İHA

Atatürk Caddesi, Karaman, İznik, Bursa, 3. Sayfa
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