Son Dakika Haberleri: Traktörle 15 metreden uçtu, yaralı olarak kurtuldu
Son Dakika 3. Sayfa Traktörle 15 metreden uçtu, yaralı olarak kurtuldu

Traktörle 15 metreden uçtu, yaralı olarak kurtuldu

2 saat önce

Isparta'nın Gönen ilçesinde sürücünün kontrolünden çıkarak uçuruma yuvarlanan traktör sürücüsü yaralandı.

Traktörle 15 metreden uçtu, yaralı olarak kurtuldu, System.String[]

Isparta'nın Gönen ilçesinde sürücünün kontrolünden çıkarak uçuruma yuvarlanan traktör sürücüsü yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, kaza, dün saat 15.45 sıralarında Gönen ilçesindeki Manastır Mevkii'nde meydana geldi. İddiaya göre, Yunus Emre Türbesi'nden ilçe merkezi yönüne seyreden Mustafa Furkan Alaca'nın kullandığı 32 FC 295 plakalı traktör, virajı alamayarak sürücünün kontrolünden çıktı. Kontrolden çıkan araç, daha sonra yaklaşık 15 metre yüksekliğe sahip olan uçurumdan aşağı yuvarlandı. Traktör sürücüsü kaza anından aracından atlayarak son anda güçlükle kurtulabildi. Çevreden geçenlerin durumu gördükten sonra haber vermesiyle birlikte, olay yerine 112 Acil Servis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.


Kaza mahalline ulaşan ekipler, uçurumdan çıkarılan Alaca'ya ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla hastaneye sevk ettiler. Alaca'nın bacağında kırıklar tespit edildiği ve sağlık durumunun iyi olduğu kaydedildi. Öte yandan, kaza yapan traktör ise daha sonra çekici yardımıyla bulunduğu yerden çıkarılırken, jandarma ekiplerinin kazayla ilgili tahkikat başlattığı öğrenildi. - ISPARTA

Isparta, Gönen, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 02:55 Kaynak: İHA
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