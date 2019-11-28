Son Dakika Haberleri: Traktörle bahçe duvarı arasında sıkışan Afgan genç öldü
Son Dakika Güncel Traktörle bahçe duvarı arasında sıkışan Afgan genç öldü - Son Dakika

Traktörle bahçe duvarı arasında sıkışan Afgan genç öldü

6 saat önce

KIRŞEHİR'de, Afganistan uyruklu Nour Agha (21), çalıştırdıktan sonra inmesiyle hareketlenen traktör ile bahçe duvarı arasında sıkışması sonucu yaşamını yitirdi.

Traktörle bahçe duvarı arasında sıkışan Afgan genç öldü, System.String[]

KIRŞEHİR'de, Afganistan uyruklu Nour Agha (21), çalıştırdıktan sonra inmesiyle hareketlenen traktör ile bahçe duvarı arasında sıkışması sonucu yaşamını yitirdi.

Kaza, sabah saatlerinde, merkeze bağlı Sıdıklıküçükboğaz köyünde meydana geldi. Afgan Nour Agha, tarlaya gitmek için kendisine ait olan traktöre bindi. Aracı çalıştıran Agha, bu sırada yola düşen dirgeni (demirden çatallı tarım aracı) almak için traktörden indi. Bu sırada Agha, geri doğru hareketlenen traktör ile bahçe duvarı arasında sıkıştı. Kazayı gören köy sakinleri, Agha'yı sıkıştığı yerden çıkardı. İhbarla gelen sağlık görevlileri, yaptığı kontrolde, Agha'nın yaşamını yitirdiğini belirledi. Nour Agha'nın cansız bedeni, Kırşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.


Afganistan, Kırşehir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 12:36 Kaynak: DHA
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