Traktörle bahçesini süren çiftçinin korkunç sonu! Cansız bedenini akrabaları buldu - Son Dakika
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Traktörle bahçesini süren çiftçinin korkunç sonu! Cansız bedenini akrabaları buldu

24.12.2022 16:06

Şanlıurfa'da traktörle bahçesini sürerken, boynu fıstık dalına takılıp kırılan 62 yaşındaki İbrahim Yıldırım, feci şekilde yaşamını yitirdi.

Bozova'ya bağlı İnanlı Mahallesi'nde meydana gelen olayda İbrahim Yıldırım, traktörle bahçesini sürerken, boynu, altından geçtiği fıstık ağacının dalına takılıp kırıldı.

Traktörle bahçesini süren vatandaşın acı sonu! Cansız bedenini yakınları buldu

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Uzun süre haber alamayan yakınları, gittikleri fıstık bahçesinde İbrahim Yıldırım'ı traktör üzerinde hareketsiz buldu. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, İbrahim Yıldırım'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Traktörle bahçesini süren vatandaşın acı sonu! Cansız bedenini yakınları buldu

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İbrahim Yıldırım'ın cenazesi, götürüldüğü Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsinin ardından toprağa verilmek üzere yakınlarına teslim edildi. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: DHA
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İbrahim Yıldırım, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Traktörle bahçesini süren çiftçinin korkunç sonu! Cansız bedenini akrabaları buldu - Son Dakika

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