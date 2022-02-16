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Traktörle çarpışan otomobil takla attı 3 kişi yaralandı - Son Dakika

Traktörle çarpışan otomobil takla attı 3 kişi yaralandı

16.02.2022 14:13

Traktörle çarpışan otomobil takla attı 3 kişi yaralandıDÜZCE Düzce Kuzey Çevre bağlantı yolunda meydana gelen trafik kazasında otomobil traktörle çarpıştı.

Traktörle çarpışan otomobil takla attı 3 kişi yaralandı

DÜZCE Düzce Kuzey Çevre bağlantı yolunda meydana gelen trafik kazasında otomobil traktörle çarpıştı. Kazada 2'si çocuk 3 kişi yaralandı.

Kaza Düzce Kuzey Çevre Yolu Tepecik mevkiinde öğlen saatlerinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre daha önce G. B. Ö. idaresindeki 54 AY 005 plakalı otomobil G.A. idaresindeki 81 DR 397 plakalı traktör römorkuna çarparak takla attı. Otomobilin içinde ki kazazedelerin yanına güzergahta bulunan diğer vatandaşlar koşarken, bölgeye 112 Acil sağlık ekipleri sevk edildi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler otomobilden çıkarılan 12 yaşındaki A.K.Ö ve 8 yaşındaki Ö.D. ile otomobil sürücüsü G. B. Ö. ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kaza sebebi ile trafik tek şeritten sağlanırken, çekici ile otomobilin kaldırılmasının ardından trafik normal seyrine döndü.

Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.

Traktörle çarpışan otomobil takla attı 3 kişi yaralandı
Traktörle çarpışan otomobil takla attı 3 kişi yaralandı
Traktörle çarpışan otomobil takla attı 3 kişi yaralandı
Traktörle çarpışan otomobil takla attı 3 kişi yaralandı
Traktörle çarpışan otomobil takla attı 3 kişi yaralandı
Traktörle çarpışan otomobil takla attı 3 kişi yaralandı
Traktörle çarpışan otomobil takla attı 3 kişi yaralandı

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Otomobil, Düzce, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Traktörle çarpışan otomobil takla attı 3 kişi yaralandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Traktörle çarpışan otomobil takla attı 3 kişi yaralandı - Son Dakika
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