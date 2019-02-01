Traktörle Dereye Düşen Sürücü Jandarma Ekiplerince Kurtarıldı
40 dakika önce
İzmir'in Ödemiş ilçesinde traktörle dereye düşen sürücü jandarma ekiplerince kurtarıldı.
İzmir
'in Ödemiş
ilçesinde traktörle dereye düşen sürücü jandarma ekiplerince kurtarıldı. Üzümlü
Mahallesi Rahmanlar Barajı inşaatında traktörle dereye bir kişinin düştüğü ihbarı üzeri olay yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.
Ekipler, vatandaşların da yardımıyla isminin Mustafa Köle olduğu öğrenilen kişiyi düştüğü yerden çıkardı.
112 Acil Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Köle, Ödemiş Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.
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Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 12:44 Kaynak: AA
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