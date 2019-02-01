Son Dakika Haberleri: Traktörle Dereye Düşen Sürücü Jandarma Ekiplerince Kurtarıldı

Traktörle Dereye Düşen Sürücü Jandarma Ekiplerince Kurtarıldı

40 dakika önce

İzmir'in Ödemiş ilçesinde traktörle dereye düşen sürücü jandarma ekiplerince kurtarıldı.

Traktörle Dereye Düşen Sürücü Jandarma Ekiplerince Kurtarıldı, System.String[]
İzmir'in Ödemiş ilçesinde traktörle dereye düşen sürücü jandarma ekiplerince kurtarıldı.

Üzümlü Mahallesi Rahmanlar Barajı inşaatında traktörle dereye bir kişinin düştüğü ihbarı üzeri olay yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

Ekipler, vatandaşların da yardımıyla isminin Mustafa Köle olduğu öğrenilen kişiyi düştüğü yerden çıkardı.

112 Acil Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Köle, Ödemiş Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 12:44 Kaynak: AA

Üzümlü, İzmir, Ödemiş, Jandarma, Güncel
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