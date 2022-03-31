Traktörle duvar arasına sıkışan kişi kurtarılamadı - Son Dakika

Manisa'nın Salihli ilçesinde, çalıştırdığı traktör ile duvar arasında sıkışan kişi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, Beylikli Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yunus Şanver (65) evinin bahçesinde park halinde bulunan traktörünü ayaktayken çalıştırmak istedi. Şanver, bu sırada hareket eden traktör ile duvarın arasında sıkışarak ağır yaralandı. Yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Salihli Devlet Hastanesine kaldırılan Şanver, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Jandarma, olayla ilgili inceleme başlattı. - MANİSA