Traktörle Gül budamaya giden çifti ölüm ayırdı - Son Dakika

- Traktörle Gül budamaya giden çifti ölüm ayırdı

Devrilen traktörün altında kalan koca öldü, eşi yaralandı

BURDUR - Burdur'da eşiyle birlikte gül budamaya giden çiftçinin traktörü devrildi. 3 çocuk babası olay yerinde hayatını kaybederken eşi yaralı kurtuldu.

Kaza, Merkeze bağlı Yaylabeyi Köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Mustafa Şengül (42), eşi Kezban Şengül ile birlikte bahçeye gül budamaya gidiyordu. Şengül çifti traktörü ile seyir halinde iken sürücünün hakimiyetini kaybetmesi üzerine traktör bağ yolunda devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri devrilen traktörün altında kalan Mustafa Şengül'ün olay yerinde yaşamının yitirdiğini belirledi. Yaralı olarak kurtarılan Kezban Şengül ise sağlık ekipleri tarafından Burdur Devlet Hastanesine sevk edildi. Olay yerindeki incelemelerinin ardından Şengül'ün cansız bedeni morga kaldırılırken 3 çocuk babası olduğu öğrenildi. Hastaneye kaldırılan Kezban Şengül'ün sağlık durumunu ise iyi olduğu belirtildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.