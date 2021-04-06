AFYON TRAKTÖRLE KANALA DÜŞTÜ, KALP MASAJIYLA YAŞAMA DÖNDÜRÜLDÜ - Son Dakika

AFYON TRAKTÖRLE KANALA DÜŞTÜ, KALP MASAJIYLA YAŞAMA DÖNDÜRÜLDÜ

06.04.2021 20:58

AFYONKARAHİSAR'ın Dinar ilçesinde, Arkın Adlım (47), kullandığı traktörle kanala düştü.

AFYONKARAHİSAR'ın Dinar ilçesinde, Arkın Adlım (47), kullandığı traktörle kanala düştü. Bacağı traktörün altında kalınca, yaklaşık 1 metre derinlikteki sudan çıkamayan Adlım, itfaiye ve çevredekilerin müdahalesiyle bulunduğu yerden çıkarılabildi. Ambulansta kalp masajı yapılarak yaşama döndürülen Adlım, tedaviye alındı.

Kaza, Dinar ilçe merkezindeki Menderes Irmağı'na bağlanan sulama kanalında meydana geldi. Arkın Adlım yönetimindeki römorkunda moloz yüklü 03 F 1784 plakalı traktör, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yaklaşık 3 metre yükseklikten sulama kanalına düştü. Traktör kanalda ters dönerek durabilirken, römork ise yukarıda kaldı. Traktörün altına bacağı sıkışan Arkın Adlım, yaklaşık 1 metre derinlikteki suyun içinden çıkmayı başaramadı.

İTFAİYE VE ÇEVREDEKİLER SEFERBER OLDU

Kazayı gören çevredekiler, durumu itfaiyeye haber verip, yardıma koştu. İtfaiye ekipleri hızla olay yerine gelerek müdahale etti. Traktör zincirle kepçeye bağlanarak havaya kaldırılırken, suya giren itfaiye ekipleri ise Arkın Adlım'ı kurtarmak için mücadele etti.

DURAN KALBİ, MÜDAHALEYLE ÇALIŞTIRILDI

Ekiplerin çalışmasının ardından Arkın Adlım sudan çıkarılabildi. Yaşam belirtisi göstermeyen Arkın Adlım'a sağlık ekipleri sedyede bir süre kalp masajı yaptı. Bu müdahale sonrası yaşama döndürülen Arkın Adlım, Dinar Devlet Hastanesi'ne, oradan da Isparta Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Adlım'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Traktör ise vinç yardımıyla kanaldan çıkarılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

AFYON TRAKTÖRLE KANALA DÜŞTÜ, KALP MASAJIYLA YAŞAMA DÖNDÜRÜLDÜ
AFYON TRAKTÖRLE KANALA DÜŞTÜ, KALP MASAJIYLA YAŞAMA DÖNDÜRÜLDÜ
AFYON TRAKTÖRLE KANALA DÜŞTÜ, KALP MASAJIYLA YAŞAMA DÖNDÜRÜLDÜ
AFYON TRAKTÖRLE KANALA DÜŞTÜ, KALP MASAJIYLA YAŞAMA DÖNDÜRÜLDÜ
AFYON TRAKTÖRLE KANALA DÜŞTÜ, KALP MASAJIYLA YAŞAMA DÖNDÜRÜLDÜ
AFYON TRAKTÖRLE KANALA DÜŞTÜ, KALP MASAJIYLA YAŞAMA DÖNDÜRÜLDÜ
AFYON TRAKTÖRLE KANALA DÜŞTÜ, KALP MASAJIYLA YAŞAMA DÖNDÜRÜLDÜ
AFYON TRAKTÖRLE KANALA DÜŞTÜ, KALP MASAJIYLA YAŞAMA DÖNDÜRÜLDÜ
AFYON TRAKTÖRLE KANALA DÜŞTÜ, KALP MASAJIYLA YAŞAMA DÖNDÜRÜLDÜ

Karahisar, İtfaiye, Traktör, Kalp, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel AFYON TRAKTÖRLE KANALA DÜŞTÜ, KALP MASAJIYLA YAŞAMA DÖNDÜRÜLDÜ - Son Dakika


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