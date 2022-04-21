Traktörle kanala düşüp öldü - Son Dakika
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Traktörle kanala düşüp öldü

21.04.2022 14:12
Traktörle kanala düşüp öldü

KONYA'da, manevra yaptığı traktörle kanala uçan Hasan Kılıçaslan (69) hayatını kaybetti.

KONYA'da, manevra yaptığı traktörle kanala uçan Hasan Kılıçaslan (69) hayatını kaybetti.

Kaza, saat 11.00 sıralarında Adsız Mahallesi'nde meydana geldi. Hasan Kılıçaslan, 42 ALE 091 plakalı traktörle manevra yaptığı sırada, içinde su bulunan kanala düştü. Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye sağlık ekipleri geldi. Yapılan kontrolde Kılıçaslan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Hasan Kılıçaslan'ın cansız bedeni, otopsi için Akşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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Traktörle kanala düşüp öldü
Traktörle kanala düşüp öldü
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Hasan Kılıçaslan, Kaza, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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