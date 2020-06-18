Traktörle kenevirleri sularken yakalandı - Son Dakika

Şüpheli S.Ö.'den kan ve idrar örneği alınmasının ardından, '2313 sayılı Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkında Kanuna Muhalefet' suçundan bugün adli makamlara sevk edilmek üzere gözaltına alındı. - MANİSA

Dün akşam saatlerinde izinsiz kenevir ekimi istihbaratı alan Sarıgöl İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri saat 22.00 sıralarında Dadağlı Mahallesi Eldizenli mevki'inde S.Ö. (58) isimli şahsın arazisini kontrole gitti. Sarıgöl İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri şüpheli S.Ö.'nün arazide kenevir bitkilerini traktör ile suladığı esnada suçüstü yakaladı. Arazide yapılan arama sonucunda, boyları 40-100 santimetre arasında değişen 420 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Adli makamların talimatı doğrultusunda kenevir bitkilerinden numune alınarak geri kalan kenevirler yakılarak imha edildi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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