Traktörle minibüs çarpıştı: 2 ölü, 8 yaralı (2)
1 saat önce
YARALILARDAN 2'Sİ ÖLDÜKayseri'de, kavşakta traktör ile minibüsün çarpıştığı kazada, yaralı sayısının 10 olduğu bildirildi.
Haber Yayın Tarihi: 29.09.2019 12:34 Kaynak: DHA
YARALILARDAN 2'Sİ ÖLDÜ
Kayseri'de, kavşakta traktör ile minibüsün çarpıştığı kazada, yaralı sayısının 10 olduğu bildirildi.
Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Uğur Bozdoğan (60) ile Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedaviye alınan Hediye Kadem (51), doktorların tüm müdahalelerine karşın kurtarılamadı. 8 yaralının ise tedavilerinin sürdüğü bildirildi.
Bu arada, traktördekilerin misafirlikten döndüğü, minibüsün ise Tomarza ilçesine gittiği bildirildi.
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