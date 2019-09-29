Son Dakika Haberleri: Traktörle minibüs çarpıştı: 2 ölü, 8 yaralı (2)
Son Dakika Güncel Haber

Traktörle minibüs çarpıştı: 2 ölü, 8 yaralı (2)

1 saat önce

YARALILARDAN 2'Sİ ÖLDÜKayseri'de, kavşakta traktör ile minibüsün çarpıştığı kazada, yaralı sayısının 10 olduğu bildirildi.

Traktörle minibüs çarpıştı: 2 ölü, 8 yaralı (2), System.String[]

YARALILARDAN 2'Sİ ÖLDÜ
Kayseri'de, kavşakta traktör ile minibüsün çarpıştığı kazada, yaralı sayısının 10 olduğu bildirildi.
Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Uğur Bozdoğan (60) ile Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedaviye alınan Hediye Kadem (51), doktorların tüm müdahalelerine karşın kurtarılamadı. 8 yaralının ise tedavilerinin sürdüğü bildirildi.
Bu arada, traktördekilerin misafirlikten döndüğü, minibüsün ise Tomarza ilçesine gittiği bildirildi.


Kayseri, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 29.09.2019 12:34 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Traktörle minibüs çarpıştı: 9 yaralı
Cinayet zanlısı kadınlardan tişörtlü mesaj Valiliğin, "AFAD toplantısına çağrıldı" açıklamasına İmamoğlu'ndan cevap: Sessizliğim devlet terbiyemden dolayıdır Tunceli'de yapılan terör operasyonunda HDP'li eş başkanlar gözaltına alındı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.09.2019 13:46:36. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Traktörle minibüs çarpıştı: 2 ölü, 8 yaralı (2)
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]