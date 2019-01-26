Son Dakika Haberleri: Traktörle Otomobil Çarpıştı: 5 Yaralı

Traktörle Otomobil Çarpıştı: 5 Yaralı

47 dakika önce

Bursa'nın Gemlik ilçesinde bir traktör ile otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Traktörle Otomobil Çarpıştı: 5 Yaralı, System.String[]
Bursa'nın Gemlik ilçesinde bir traktör ile otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Kaza Gemlik Kurşunlu yolunda, Genaçali Mezarlığı yakınlarında akşam saatlerinde meydana geldi. Gemlik'ten Kurşunlu istikametine seyreden bir traktör karşı yönden gelen otomobille çarpıştı. Kazanın etkisiyle traktör sürücüsü kontrolünü kaybederek takla atarken, otomobil ise kullanılamaz hale geldi. Kazada traktör sürücüsü ile otomobilde 4 yolcunun yaralandığı belirlendi.

Olay yerine gelen 112 ekipleri tarafından Gemlik Devlet Hastanesi'ne sevk edilen 5 yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. - BURSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 10:41 Kaynak: İHA

Bursa, Gemlik, 3. Sayfa
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