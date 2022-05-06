Traktörle römorku arasına sıkışan kadın yaralandı - Son Dakika
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Traktörle römorku arasına sıkışan kadın yaralandı

06.05.2022 00:33
Traktörle römorku arasına sıkışan kadın yaralandı

Manisa'nın Gölmarmara ilçesinde dik eğimli yolda traktörün arka tekerleri üzerine ön kısmının havaya kalkması sonucu, traktörün çamurluğunda oturan kadın traktör ve römorkun arasına sıkışarak yaralandı.

Manisa'nın Gölmarmara ilçesinde dik eğimli yolda traktörün arka tekerleri üzerine ön kısmının havaya kalkması sonucu, traktörün çamurluğunda oturan kadın traktör ve römorkun arasına sıkışarak yaralandı.

Manisa'nın Gölmarmara ilçesi Hıroğlu Mahallesi Esseler Mevkiinde saat 13.30 sıralarında T.T. (62-E) idaresindeki 45 NT 554 plakalı traktöre takılı römork ile hayvan gübresi taşıdığı esnada bahçe içinde dik eğimli yolda traktörün arka tekerleri üzerine ön kısmının havaya kalkması sonucu traktörün çamurluğunda oturan eşi Ş.T. (64-K), traktörün arka kısmı ile römork arasına sıkışarak yaralandı. Talihsiz kadın olay yerine gelen 112 Acil personeli ve İtfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden kurtarıldı. Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan kadının kolunda ve sırt kısmında kırıklar olduğu ve hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Traktör sürücü T.T. ise kazadan yara almadan kurtuldu. - MANİSA

Traktörle römorku arasına sıkışan kadın yaralandı
Traktörle römorku arasına sıkışan kadın yaralandı

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Gölmarmara, Traktör, Manisa, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Traktörle römorku arasına sıkışan kadın yaralandı - Son Dakika


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