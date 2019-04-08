Traktörle Sulama Kanalına Devrilen Şahıs Hayatını Kaybetti

Traktörle sulama kanalına devrilen şahıs hayatını kaybettiSAKARYA - Sakarya'nın Pamukova ilçesinde traktörle sulama kanalına düşen Özbek vatandaş hayatını kaybetti.

Traktörle sulama kanalına devrilen şahıs hayatını kaybetti



SAKARYA - Sakarya'nın Pamukova ilçesinde traktörle sulama kanalına düşen Özbek vatandaş hayatını kaybetti.

Olay, Pamukova ilçesi Cihadiye Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Özbek uyruklu Mamatkulov Keldiyor traktörüyle birlikte sulama kanalına devrildi. Durumu gören vatandaşlar hemen sağlık ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen Sakarya Büyükşehir Belediye itfaiye ekipleri Özbek uyruklu şahsı kanaldan çıkardı. Olay yerinde hazır bekleyen sağlık ekipleri şahsın öldüğünü belirledi. Traktör belediye kepçesiyle kurtarılırken, konuyla ilgili inceleme başlatıldı.

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