Son Dakika Haberleri: Traktörle Tehlikeli Yolculuk Kamerada

Traktörle Tehlikeli Yolculuk Kamerada

1 saat önce

Traktörle tehlikeli yolculuk kamerada Traktörün arkasına bağlanan tekerlekli kasada yolculuk yapan 1'i çocuk 4 kişi yürekleri ağza getirdiGAZİANTEP - Gaziantep'te bir traktörün arkasına bağlanan tekerlekli kasada yoluculuk yapan 1'i çocuk 4 kişi yürekleri ağza getirdi.

Traktörle tehlikeli yolculuk kamerada
Traktörün arkasına bağlanan tekerlekli kasada yolculuk yapan 1'i çocuk 4 kişi yürekleri ağza getirdi

GAZİANTEP - Gaziantep'te bir traktörün arkasına bağlanan tekerlekli kasada yoluculuk yapan 1'i çocuk 4 kişi yürekleri ağza getirdi.
Gaziantep'te Şeht Ömer Halisdemir Bulvarı'ndan İpekyolu'ndaki Sani Konukoğlu Bulvarı'na seyir eden traktör yürekleri ağza getirdi. Genelde at arabalarında kullanılan tekerlekli kasanın traktör arkasına bağlandığını fark eden sürücülerin yürekleri ağzına geldi. Tutunmak için yada sarsıntı anında düşmeyi önleyecek korkulukların bulunmadığı kasada yer alan çocuk ve 3 kadını görenler büyük şaşkınlık yaşadı. Tehlikeye ve diğer sürücülerin bakışlarına aldırış etmeyen kadınlardan birinin ise sıkı sıkıya çocuğa sarılması dikkat çekti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 04:00 Kaynak: İHA

Gaziantep, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Fatma Şahin Tebrikleri Kabul Ederken Bir Vatandaş Yere Uzandı Başkan Seçilen Recep Çebi ile Telefon Numaraları Benzeyen Oyuncu Cem Davran'ın Telefonu Susmadı Komünist Başkan Maçoğlu, "Benim İçin Önemliydi" Deyip İlk Ziyaretini Otizmli Bireylere Yaptı Kadıköy'de, İtiraz Edilen Sandıklardan İmamoğlu Lehine 450 Oy Artışı Oldu!
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.4.2019 17:02:13. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Traktörle Tehlikeli Yolculuk Kamerada
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]