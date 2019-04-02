Traktörle Tehlikeli Yolculuk Kamerada
1 saat önce
Traktörle tehlikeli yolculuk kamerada Traktörün arkasına bağlanan tekerlekli kasada yolculuk yapan 1'i çocuk 4 kişi yürekleri ağza getirdiGAZİANTEP - Gaziantep'te bir traktörün arkasına bağlanan tekerlekli kasada yoluculuk yapan 1'i çocuk 4 kişi yürekleri ağza getirdi.
Traktörle tehlikeli yolculuk kamerada
Traktörün arkasına bağlanan tekerlekli kasada yolculuk yapan 1'i çocuk 4 kişi yürekleri ağza getirdi
GAZİANTEP - Gaziantep
'te bir traktörün arkasına bağlanan tekerlekli kasada yoluculuk yapan 1'i çocuk 4 kişi yürekleri ağza getirdi.
Gaziantep'te Şeht Ömer Halisdemir
Bulvarı'ndan İpekyolu
'ndaki Sani Konukoğlu
Bulvarı'na seyir eden traktör yürekleri ağza getirdi. Genelde at arabalarında kullanılan tekerlekli kasanın traktör arkasına bağlandığını fark eden sürücülerin yürekleri ağzına geldi. Tutunmak için yada sarsıntı anında düşmeyi önleyecek korkulukların bulunmadığı kasada yer alan çocuk ve 3 kadını görenler büyük şaşkınlık yaşadı. Tehlikeye ve diğer sürücülerin bakışlarına aldırış etmeyen kadınlardan birinin ise sıkı sıkıya çocuğa sarılması dikkat çekti.
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Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 04:00 Kaynak: İHA
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