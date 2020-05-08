Traktörler, dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'ni sürüyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Traktörler, dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'ni sürüyor - Son Dakika

Traktörler, dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'ni sürüyor

13 dakika önce

ANTALYA'da, koronavirüs salgını nedeniyle girişlerin yasaklandığı Konyaaltı Sahili'nde traktörler bir haftadır düzenleme çalışması yapıyor.

Traktörler, dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'ni sürüyor, System.String[]

ANTALYA'da, koronavirüs salgını nedeniyle girişlerin yasaklandığı Konyaaltı Sahili'nde traktörler bir haftadır düzenleme çalışması yapıyor.

Koronavirüs önlemleri kapsamında sahillerin ziyaretçi girişine kapatılmasıyla Antalya Büyükşehir Belediyesi, Konyaaltı Sahili'nde başlattığı bakım onarım çalışmalarını bir haftadır sürdürüyor. Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı'na bağlı Antalya Kıyı Yapıları Şube Müdürlüğü ekiplerinin Konyaaltı Sahili'ndeki çalışmasında traktörler de kullanılıyor.Tarım alanlarında görülen traktörler, bu kez salgın sonrası ziyaretçilerini yeniden ağırlamayı bekleyen dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nin kumlarını düzeltiyor. Ekipler, sahilde tesviye ve kumsal temizliği gerçekleştirirken, aynı zamanda sahil boyunca yer alan merdiven, korkuluk ve rampalarda bakım onarım ve boyama işlemi gerçekleştiriyor. Çalışmalar kapsamında ayrıca cankurtaran kulelerinin montajı ile duş kabinleri de yerlerine konuldu.


Konyaaltı Sahili, Koronavirüs, Antalya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.05.2020 02:43 Kaynak: DHA


Son Dakika

Eşcinsel olduğunu söyleyen sosyal medya fenomeni Murat Övüç, neden evlendiğini anlattı Demet Akalın, sokağa çıkma yasağıyla ilgili Fahrettin Koca'ya tepki gösterdiği paylaşımını sildi Format gereği canlı yayından atılan Serdar Ortaç sitem etti: Yazıklar olsun Evrim ve Nisa ile oynadığı voleybol maçını kazanan Acun Ilıcalı: Seyircimizden özür dileriz, pişmanım İftar yemeğine giden Bircan Bali'nin eşinin elindeki içki bardağı tepki çekti Sosyal medya fenomeni Murat Övüç mal varlığını anlattı: 12 ev 4 arabam var Prens Harry ve Meghan Markle'ın yaşadığı lüks malikane ilk kez görüntülendi Evinin önünde silahlı saldırıya uğrayan müzisyen hayatını kaybetti Gönüllü olarak sokağa çıkan davulcu, vatandaşları Bülent Ersoy şarkılarıyla sahura kaldırdı Türk şarkıcı ve oyunculardan, BM ve DSÖ'nün koronavirüs mesajlarının iletilmesine destek Gecekondu milyoneri yeni yaşını, aşkıyla parkta sarmaş dolaş kutladı Ünlü sunucunun koronavirüs olduktan sonraki değişimi takipçilerini üzdü Koronavirüs nedeniyle evde kalan Serenay Sarıkaya, tatil hatırasını paylaştı: Bu anları çok özlüyorum Savcılık, Netflix'te yayınlanan Aşk 101 dizisi hakkında kararını verdi Şeyma Subaşı'nın koronavirüs yasağını delerek Çeşme'ye gittiği iddia ediliyor
Son Dakika: Türkiye'deki koronavirüs aşı çalışmalarında hayvanlar üzerinde deneyler başladı Son Dakika: Türkiye'deki koronavirüs aşı çalışmalarında hayvanlar üzerinde deneyler başladı         
14:25
Demet Akalın, sokağa çıkma yasağıyla ilgili Fahrettin Koca'ya tepki gösterdiği paylaşımını sildi Demet Akalın, sokağa çıkma yasağıyla ilgili Fahrettin Koca'ya tepki gösterdiği paylaşımını sildi         
14:18
CHP'li Özgür Özel ile Engin Özkoç hakkında soruşturma başlatıldı CHP'li Özgür Özel ile Engin Özkoç hakkında soruşturma başlatıldı         
14:01
Son Dakika: Fenerbahçe, Gölcükspor'dan İsmail Yüksek'i transfer etti Son Dakika: Fenerbahçe, Gölcükspor'dan İsmail Yüksek'i transfer etti         
13:40
Başakşehir, Volkan Babacan'a teklif geldiğine dair çıkan haberleri yalanladı Başakşehir, Volkan Babacan'a teklif geldiğine dair çıkan haberleri yalanladı         
13:26
Balığa çıkan itfaiye eri, oltayla 13 kilo 890 gramlık trança balığı yakaladı Balığa çıkan itfaiye eri, oltayla 13 kilo 890 gramlık trança balığı yakaladı         
13:11
Dünya Sağlık Örgütü: Koronavirüs insanlara yarasadan bulaştı Dünya Sağlık Örgütü: Koronavirüs insanlara yarasadan bulaştı         
13:09
Bir anda yere yığılıp kalan yaşlı adamın yardımına yoldan geçen astsubay koştu Bir anda yere yığılıp kalan yaşlı adamın yardımına yoldan geçen astsubay koştu         
13:04
Anadolu Üniversitesi Rektörü Şafak Ertan Çomaklı istifa etti Anadolu Üniversitesi Rektörü Şafak Ertan Çomaklı istifa etti         
13:03
Evinin önünde silahlı saldırıya uğrayan müzisyen hayatını kaybetti Evinin önünde silahlı saldırıya uğrayan müzisyen hayatını kaybetti         
13:03
İftar yemeğine giden Bircan Bali'nin eşinin elindeki içki bardağı tepki çekti İftar yemeğine giden Bircan Bali'nin eşinin elindeki içki bardağı tepki çekti         
13:00
Son Dakika: Koronavirüs nedeniyle kapatılan Kapalıçarşı 1 Haziran'da açılacak Son Dakika: Koronavirüs nedeniyle kapatılan Kapalıçarşı 1 Haziran'da açılacak         
12:59
2020'nin en çok satan 10 telefonu belli oldu! Listeye 3 marka damga vurdu 2020'nin en çok satan 10 telefonu belli oldu! Listeye 3 marka damga vurdu         
12:57
İstanbul'da maske satışına başlandı! İşte uygulamanın detayları İstanbul'da maske satışına başlandı! İşte uygulamanın detayları         
12:48
Gönüllü olarak sokağa çıkan davulcu, vatandaşları Bülent Ersoy şarkılarıyla sahura kaldırdı Gönüllü olarak sokağa çıkan davulcu, vatandaşları Bülent Ersoy şarkılarıyla sahura kaldırdı         
12:47
Bartın'da 11 Mayıs'tan itibaren sokağa maskesiz çıkmak yasaklandı Bartın'da 11 Mayıs'tan itibaren sokağa maskesiz çıkmak yasaklandı         
12:36
Tottenhamlı futbolcu Son, zorunlu askerlik görevini yaparak terhis oldu Tottenhamlı futbolcu Son, zorunlu askerlik görevini yaparak terhis oldu         
12:22
Raşit amca, yaş yasağına takılmadan emektar eşeğinin sırtında dolaşıyor Raşit amca, yaş yasağına takılmadan emektar eşeğinin sırtında dolaşıyor         
12:14
Eşini ve 3 çocuğunu bırakıp tavukçuya kaçan kadına aşığından büyük şok: Gelmesin, istemiyorum Eşini ve 3 çocuğunu bırakıp tavukçuya kaçan kadına aşığından büyük şok: Gelmesin, istemiyorum         
12:06
EPDK'dan İGDAŞ'ın doğal gaz faturalarına ilişkin yeni açıklama: Ödemek zorunda değilsiniz, ödeyenler iade alacak EPDK'dan İGDAŞ'ın doğal gaz faturalarına ilişkin yeni açıklama: Ödemek zorunda değilsiniz, ödeyenler iade alacak         
12:03
Silah zoruyla senet imzaladı, ödemeyince tarlalarına haciz kondu ancak çilesi bunlarla bitmedi Silah zoruyla senet imzaladı, ödemeyince tarlalarına haciz kondu ancak çilesi bunlarla bitmedi         
12:01
Bakan Koca'nın sitemi sonrası Kaymakamlık harekete geçti! Maske ve mesafe zorunluluğu getirildi Bakan Koca'nın sitemi sonrası Kaymakamlık harekete geçti! Maske ve mesafe zorunluluğu getirildi         
12:00
Sadece fotoğraf çektirmek istemişti! Talihsiz kızın yüzüne 40 dikiş atıldı Sadece fotoğraf çektirmek istemişti! Talihsiz kızın yüzüne 40 dikiş atıldı         
11:43
Kanyon AVM 11 Mayıs'ta kapılarını açıyor Kanyon AVM 11 Mayıs'ta kapılarını açıyor         
11:37
Bursa'da Takkeci Sinan Hoca Türbesi'nin üstüne 5 katlı apartman yapıldı Bursa'da Takkeci Sinan Hoca Türbesi'nin üstüne 5 katlı apartman yapıldı         
11:33
Bursaspor'un şampiyon kadrosunun isimleriyle dezenfekte çalışması yapan personele forma hediye edildi Bursaspor'un şampiyon kadrosunun isimleriyle dezenfekte çalışması yapan personele forma hediye edildi         
11:15
Nihat Özdemir'den ligleri başlatma kararında geri adım: Topu Sağlık Bakanlığı'na attık, oynamayın derlerse ona göre hareket ederiz Nihat Özdemir'den ligleri başlatma kararında geri adım: Topu Sağlık Bakanlığı'na attık, oynamayın derlerse ona göre hareket ederiz         
11:14
13 yaşındaki kızı taciz edip kaçırmaya çalışan 3 şüpheli, mahalleli tarafından dövülerek polise teslim edildi 13 yaşındaki kızı taciz edip kaçırmaya çalışan 3 şüpheli, mahalleli tarafından dövülerek polise teslim edildi         
11:13
Format gereği canlı yayından atılan Serdar Ortaç sitem etti: Yazıklar olsun Format gereği canlı yayından atılan Serdar Ortaç sitem etti: Yazıklar olsun         
11:11
Son dakika: Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği binasında bomba paniği! Personel tahliye edildi Son dakika: Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği binasında bomba paniği! Personel tahliye edildi         
11:11
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.05.2020 14:57:33. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Traktörler, dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'ni sürüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]