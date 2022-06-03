Traktörlerin ağırlık demirlerini çalan hırsızlar kamerada - Son Dakika
Üye Girişi

Traktörlerin ağırlık demirlerini çalan hırsızlar kamerada

03.06.2022 13:26

- Traktörlerin ağırlık demirlerini çalan hırsızlar kamerada Konya'da traktörlerden ağırlık demiri çalan hırsızlar polis ekiplerinin çalışmasıyla yakalandı.

- Traktörlerin ağırlık demirlerini çalan hırsızlar kamerada

KONYA - Konya'da traktörlerden ağırlık demiri çalan hırsızlar polis ekiplerinin çalışmasıyla yakalandı. Güvenlik kamerasının kaydettiği görüntülerde hırsızlık şüphelisi şahıs ağırlıkları söküp aracına yükleyerek götürdü.

Edinilen bilgiye göre, Konya'nın Selçuklu ve Karatay ilçelerinde farklı adreslerde traktör ağırlık parçalarını çalan şüpheliler ile ilgili Konya Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. İş yeri güvenlik kameralarının görüntülerini inceleyen ekipler, görüntülerde gece saatlerinde sahte plakalı kırmızı renkli bir otomobille iş yerlerinin önüne gelen hırsızlık şüphelilerinin çevreyi kontrol ettikten sonra saniyeler içinde traktörden ağırlıkları söküp araca yüklediğini belirledi. Polis ekipleri aracın gidebileceği tüm güzergahlardaki kamera görüntülerini izleyerek şahısları tespit etti. Yapılan operasyonla şüphelilerden A.K. ikametinde yakalanırken, Antalya'dan Konya'ya seyir halinde olduğu belirlenen M.A. aracıyla birlikte polis kontrol noktasında durdurularak gözaltına alındı. Emniyetteki sorgusunda birçok suç kaydı olduğu ortaya çıkan şüpheliler, madde bağımlısı olduklarını, uyuşturucu madde temin etmek için çaldıkları ağırlıkları hurdacılık yapan iki şahsa sattıklarını itiraf etti. Ele geçirilen demir ağırlıklar sahiplerine teslim edilirken, suç eşyasını satın almaktan iki şahsa da işlem başlatıldı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.K. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, M.A. adli kontrolle serbest bırakıldı.

(İHA-ÖK-FM-

Traktörlerin ağırlık demirlerini çalan hırsızlar kamerada
Traktörlerin ağırlık demirlerini çalan hırsızlar kamerada
Traktörlerin ağırlık demirlerini çalan hırsızlar kamerada
Traktörlerin ağırlık demirlerini çalan hırsızlar kamerada

YORUMLAR
500
'HAYALET EKRAN' ÇALAN HIRSIZLAR KAMERADA 'HAYALET EKRAN' ÇALAN HIRSIZLAR KAMERADA Traktörlerden demir çalan zanlı tutuklandı Traktörlerden demir çalan zanlı tutuklandı
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Traktörlerin ağırlık demirlerini çalan hırsızlar kamerada - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
17:12 Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Jesus, oyunculara seslendi: Beni büyük bir teknik adam ve baba olarak görebilirler
17:02 Meclis'e sunuldu! Stokçuluk yapanlara 2 milyon TL'ye kadar ceza verilecek
16:58 Başkan Ali Koç'tan ağır sözler: Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en kötü federasyonun bıraktığı iklim var
16:26 Sevenlerinin merakla beklediği Recep İvedik 7 filminden ilk kare paylaşıldı!
16:24 Fener'in yeni teknik patronu Jorge Jesus, Mesut Özil'in üstünü çizdi! Yönetimin "kadro dışı" kararını doğru buldu...
16:14 Almanya'da öğrencileri taşıyan tren raydan çıktı! Yaşanan feci olayda 3 kişi ölü, 60 kişi yaralandı
16:11 Başarılı oyuncu Hande Erçel, makyajsız fotoğrafını takipçileriyle paylaştı!
15:58 Bankaların nisan ayı karı yüzde 707,8'lik artışla 34,9 milyar TL'ye ulaştı
15:48 Pandemi bitti maske fiyatları düştü! Zamanında 100 liraya kadar yükselen maske fiyatları 10 liradan satılıyor
15:45 Tiyatro oyuncusu Serkan Aydın, Avusturya'da sözlü ve fiziksel saldırıya uğradı!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.06.2022 17:26:37. #1.11#
SON DAKİKA: Traktörlerin ağırlık demirlerini çalan hırsızlar kamerada - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement