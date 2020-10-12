Traktörlerin bile gidemediği yol yenilendi - Son Dakika

Traktörlerin bile gidemediği yol yenilendi

12.10.2020 11:01
Traktörlerin bile gidemediği yol yenilendi, System.String[]

Manisa Büyükşehir Belediyesi, bakımsız ve kötü bir görünümde olan Demirci ilçesi Yeşiloba grup yolunu yenileyerek vatandaşların hizmetine sundu.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, bakımsız ve kötü bir görünümde olan Demirci ilçesi Yeşiloba grup yolunu yenileyerek vatandaşların hizmetine sundu. Yapılan yol çalışması nedeniyle Yeşiloba Mahalle Muhtarı Erdoğan Köse, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e teşekkür ederken, Yeşildere Mahalle Muhtarı Ercan Topuz ise, daha önce traktörlerin bile gidemediği yolun, artık havaalanı gibi olduğunu belirtti.

İl genelinde yol yapım çalışmalarına devam eden Manisa Büyükşehir Belediyesi, Demirci ilçesi Yeşiloba-Topallar-Hacı Ahmet-Hacı Baba-Yeşildere güzergahında sathi kaplama çalışması gerçekleştirdi. 25 kilometrelik güzergahta yapılan yol çalışmasıyla birlikte konforlu ve güvenli ulaşıma kavuştuklarını belirten Yeşiloba Mahalle Muhtarı Erdoğan Köse ve Yeşildere Mahalle Muhtarı Ercan Topuz, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e teşekkür etti.

"Köyümüzde bir bayram havası var"

Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan yol çalışmasıyla birlikte mahallelerinde bir bayram havası yaşandığını belirten Yeşiloba Mahalle Muhtarı Erdoğan Köse, "Bu yol yapılmadan önce çok kötüydü. Cengiz başkanımızdan ve emek veren herkese teşekkür ederim. Köyümüz 1950 yılında kuruluyor, ama yollarımız kötüydü. Cengiz başkanım sayesinde köylümüz asfaltta gelip gidiyor. Şuan, köyümüzde bir bayram havası var. Hizmette sınır tanımayan bir tek başkanım var. O da Cengiz başkanım. Allah, Cengiz başkanımızdan bin kez razı olsun. Allah onu başımızdan eksik etmesin" ifadelerinde bulundu.

Başkan Ergün'e teşekkür etti

Yeşildere Mahallesi Muhtarı Ercan Topuz da, yol çalışması nedeniyle memnuniyetini paylaşarak, "Büyükşehir Belediyesinin çalışmalarından memnunuz. Özellikle Demirci - Salihli eski yolu, buradan traktörler dahi gidemiyordu. Hep bozuktu yolumuz. Şuanda, çok güzel oldu. Havaalanı gibi oldu diyebilirim. Burada, başta Sayın başkan Cengiz Ergün'e ve emeği geçen personele teşekkür ederiz" dedi. - MANİSA

Traktörlerin bile gidemediği yol yenilendi
Traktörlerin bile gidemediği yol yenilendi
Traktörlerin bile gidemediği yol yenilendi

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi, Demirci, Manisa, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Traktörlerin bile gidemediği yol yenilendi - Son Dakika


Son Dakika

Meteoroloji 7 kenti uyardı! Sağanak yağış ve fırtına geliyor Kayseri'de sulama kanalına düşen araçtan çıkartılan çocuk koltuğu görenleri kahretti Hatay'da yanan ağaçlar hakkında paylaşım yapan Ezgi Mola'ya tepki yağıyor Hatay'daki yangınlarla ilgili HDP'den dikkat çeken çıkış: Lanetliyoruz Estetik mağduru genç kadının hayatı geçirdiği 6 ameliyatla kabusa döndü Polis ekipleri kapı kapı dolaşıp pitbull aradı, çatıdan çıkan köpek şaşırttı Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, halkından gözyaşları içinde özür diledi Patlıcan tohumu eken çiftçi, patlıcanlarla aynı dalda domates çıkınca hayatının şokunu yaşadı
Mal varlıklarına el konulan ünlü iş adamı, çocukken ayakkabı boyadığı yerden fotoğraf paylaştı Mal varlıklarına el konulan ünlü iş adamı, çocukken ayakkabı boyadığı yerden fotoğraf paylaştı         
11:37
Fenerbahçe'de transferlerin kahramanı Emre Belözoğlu ailesiyle tatile çıktı Fenerbahçe'de transferlerin kahramanı Emre Belözoğlu ailesiyle tatile çıktı         
11:02
Maskeyi koluna takan genç kız, denetimdeki polisleri görünce kaçmaya başladı Maskeyi koluna takan genç kız, denetimdeki polisleri görünce kaçmaya başladı         
10:41
Çin'in doğusunda yeni dalga endişesi! Bir kentin tamamına test yapılacak Çin'in doğusunda yeni dalga endişesi! Bir kentin tamamına test yapılacak         
10:33
Cengiz Ünder'in 45 dakikalık performansı, taraftarları mest etti Cengiz Ünder'in 45 dakikalık performansı, taraftarları mest etti         
10:18
Canlı yayına telefonla bağlanan Cübbeli Ahmet'ten dikkat çeken sözler: Atatürk'ün aleyhine konuşmak caiz değildir Canlı yayına telefonla bağlanan Cübbeli Ahmet'ten dikkat çeken sözler: Atatürk'ün aleyhine konuşmak caiz değildir         
10:16
5 saat haber alınamayan çoban, kanlar içinde bulundu 5 saat haber alınamayan çoban, kanlar içinde bulundu         
09:44
"Korona ölümleri gizleniyor mu" iddiasına mezarlık kayıtlarındaki rakamlar son noktayı koydu         
09:40
Burak Yılmaz ve Hakan Çalhanoğlu'ndan oyuncu değişikliği tepkisi: Ne yapıyorsun hocam, maç bitti Burak Yılmaz ve Hakan Çalhanoğlu'ndan oyuncu değişikliği tepkisi: Ne yapıyorsun hocam, maç bitti         
08:58
20 bin liraya alıp 14 bin liraya yenilediği 66 yıllık traktörle işe gidip geliyor 20 bin liraya alıp 14 bin liraya yenilediği 66 yıllık traktörle işe gidip geliyor         
08:50
Mutluluğa ilk adım! İsmail Ege Şaşmaz, sevgilisi Hande Ünal nişanlandı Mutluluğa ilk adım! İsmail Ege Şaşmaz, sevgilisi Hande Ünal nişanlandı         
08:49
Aleyna Çakır'ın ölümünde şüpheli olan Ümitcan Uygun'dan dikkat çeken paylaşım! Çakır'ın ailesinin yaşadığı şehre kadar gitti Aleyna Çakır'ın ölümünde şüpheli olan Ümitcan Uygun'dan dikkat çeken paylaşım! Çakır'ın ailesinin yaşadığı şehre kadar gitti         
08:29
Zor günler geçirdiği konuşulan Harika Avcı'ya hırsız şoku! Yatağın altındaki 1 milyon 568 bin lirası çalındı Zor günler geçirdiği konuşulan Harika Avcı'ya hırsız şoku! Yatağın altındaki 1 milyon 568 bin lirası çalındı         
08:24
MasterChef'ten elenen yarışmacı belli oldu! Rakibi gözyaşlarına hakim olamadı MasterChef'ten elenen yarışmacı belli oldu! Rakibi gözyaşlarına hakim olamadı         
07:27
Sigara için çakmağını çakan genci kundakçı sanıp tekme tokat dövdüler Sigara için çakmağını çakan genci kundakçı sanıp tekme tokat dövdüler         
01:07
Merve Boluğur, kırmızı mayosuyla güneşlendiği anları paylaştı Merve Boluğur, kırmızı mayosuyla güneşlendiği anları paylaştı         
22:02
Maske ve mesafe önlemleri doğru olarak uygulandığında koronanın bulaşma riski yüzde 75 azalıyor Maske ve mesafe önlemleri doğru olarak uygulandığında koronanın bulaşma riski yüzde 75 azalıyor         
20:01
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.10.2020 12:21:52. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Traktörlerin bile gidemediği yol yenilendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei