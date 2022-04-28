Traktörlerin kazası maddi hasarla atlatıldı - Son Dakika

Eskişehir'de akaryakıt istasyonu çıkışında çarpışan iki traktörde maddi hasar oluştu.

Kaza, Beylikova'da bulunan bir akaryakıt istasyonunun çıkışında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, cadde üzerinde seyir halinde olan bir traktör ile akaryakıt istasyonundan çıkan başka bir traktör çarpıştı. Meydana gelen trafik kazasında maddi hasar meydana gelirken, sürücüler T.O. ve H.S. kazayı yara almadan atlattı. - ESKİŞEHİR