Traktörlerin kazası maddi hasarla atlatıldı - Son Dakika
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Traktörlerin kazası maddi hasarla atlatıldı

28.04.2022 13:46
Traktörlerin kazası maddi hasarla atlatıldı

Eskişehir'de akaryakıt istasyonu çıkışında çarpışan iki traktörde maddi hasar oluştu.

Eskişehir'de akaryakıt istasyonu çıkışında çarpışan iki traktörde maddi hasar oluştu.

Kaza, Beylikova'da bulunan bir akaryakıt istasyonunun çıkışında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, cadde üzerinde seyir halinde olan bir traktör ile akaryakıt istasyonundan çıkan başka bir traktör çarpıştı. Meydana gelen trafik kazasında maddi hasar meydana gelirken, sürücüler T.O. ve H.S. kazayı yara almadan atlattı. - ESKİŞEHİR

Traktörlerin kazası maddi hasarla atlatıldı
Traktörlerin kazası maddi hasarla atlatıldı
Traktörlerin kazası maddi hasarla atlatıldı

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Beylikova, Eskişehir, Akaryakıt, Traktör, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Traktörlerin kazası maddi hasarla atlatıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Traktörlerin kazası maddi hasarla atlatıldı - Son Dakika
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