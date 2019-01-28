Son Dakika Haberleri: Traktörlerini Birbirlerine Bağlayıp Güç Yarıştırdılar

Traktörlerini Birbirlerine Bağlayıp Güç Yarıştırdılar

1 saat önce

Traktörlerini birbirlerine bağlayıp güç yarıştırdılar Sivas'ta iki traktör sahibi traktörlerinin gücünü yarıştırmak için traktörler ile halat çekme yarışı yaptıSİVAS - Sivas'ta iki traktör sahibi traktörlerinin gücünü yarıştırmak için traktörler ile halat çekme yarışı yaptı.

Traktörlerini birbirlerine bağlayıp güç yarıştırdılar
Sivas'ta iki traktör sahibi traktörlerinin gücünü yarıştırmak için traktörler ile halat çekme yarışı yaptı

SİVAS - Sivas'ta iki traktör sahibi traktörlerinin gücünü yarıştırmak için traktörler ile halat çekme yarışı yaptı.
Sivas'ın Ulaş ilçesi Küpeli köyünde iki traktör sahibinin traktörleri ile gerçekleştirdiği halat çekme yarışı eğlenceli görüntüler oluşturdu. Vahdettin Topal ve Abdullah Deniz isimli traktör sahipleri traktörlerinin hangisinin daha güçlü olduğunu konusunda inatlaşınca traktörleri ile halat çekme yarışı yaptı. İki traktörün arasına çelik halat bağlandı. Yola ise düz bir çizgi çizildi. Start verilmesi ile traktörler var güçlerin halat yarışı başladı. Abdullah Deniz'e ait traktör yarışı kazandı. Yarış eğlenceli görüntüler oluşturdu. Cep telefonu ile kaydedilen bu anlar sosyal medyada paylaşıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 12:59 Kaynak: İHA

Abdullah Deniz, Sivas, Yerel
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