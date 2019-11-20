Son Dakika Haberleri: Traktörü devrilen Yusuf, öldü
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Traktörü devrilen Yusuf, öldü

7 saat önce

ŞANLIURFA'nın Suruç ilçesinde, kontrolden çıkıp şarampole yuvarlanan traktörün sürücüsü Yusuf Kızılkaya (18), hayatını kaybetti.

Traktörü devrilen Yusuf, öldü, System.String[]

ŞANLIURFA'nın Suruç ilçesinde, kontrolden çıkıp şarampole yuvarlanan traktörün sürücüsü Yusuf Kızılkaya (18), hayatını kaybetti.

Kaza, öğle saatlerinde Suruç- Şanlıurfa karayolunun 28'inci kilometresinde meydana geldi. Yusuf Kızılkaya yönetimindeki traktör, kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Yoldan geçen sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Yusuf Kızılkaya'nın yaşamını yitirdiği belirlendi.Yusuf Kızılkaya'nın cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp morguna kaldırıldı.


Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 02:38 Kaynak: DHA
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