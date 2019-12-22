Traktörün altına kalan sürücü hayatını kaybetti - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Traktörün altına kalan sürücü hayatını kaybetti - Son Dakika

Traktörün altına kalan sürücü hayatını kaybetti

6 saat önce

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde komşusunun tarlasını sürerken devrilen traktörün altında kalan sürücü yaşamını yitirdi.

Traktörün altına kalan sürücü hayatını kaybetti, System.String[]

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde komşusunun tarlasını sürerken devrilen traktörün altında kalan sürücü yaşamını yitirdi.


Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde Muzkent Mahallesi'nde komşusuna at eğimli tarlayı süren Süleyman Küçüktuncer (52), devrilen traktörün altında kaldı. Çevredekilerin yardıma koştuğu 3 çocuk babası Küçüktuncer olay yerinde yaşamını yitirdi. Olay yerine gelen cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Küçüktuncer'in cenazesi Gazipaşa Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. - ANTALYA

Gazipaşa, Antalya, Sabah, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.12.2019 12:22 Kaynak: İHA
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