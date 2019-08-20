Traktörün altına kalan sürücü öldü
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MANİSA'nın Selendi ilçesinde, kullandığı traktörün devrilmesi sonucu altında kalan Nurullah Dam (65), yaşamını yitirdi.
Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 09:27 Kaynak: DHA
MANİSA'nın Selendi
ilçesinde, kullandığı traktörün devrilmesi sonucu altında kalan Nurullah Dam (65), yaşamını yitirdi.
Kaza, saat 19.00 sıralarında Selendi ilçesine bağlı kırsal Karaselendi Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Nurullah Dam, yönetimindeki 45 U 4908 plakalı traktörle tarladan dönerken, direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan traktörün yol kenarındaki su yoluna devrilmesi sonucu sürücü Dam altında kaldı. Kazayı gören vatandaşlar, durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Dam'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Dam'ın cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Selendi Devlet Hastanesi
morguna kaldırıldı.
Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
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