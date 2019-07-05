Traktörün altında can verdi
51 dakika önce
SAKARYA'nın Geyve ilçesinde, kontrolden çıkan traktörün takla atması sonucu aracın altında kalan, sürücü Recep Aksoy yaşamını yitirdi.
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 07:17 Kaynak: DHA
SAKARYA'nın Geyve
ilçesinde, kontrolden çıkan traktörün takla atması sonucu aracın altında kalan, sürücü Recep Aksoy yaşamını yitirdi.
Olay, öğlen saatlerinde, Geyve Kamışlı Mahallesi'nde meydana geldi. Tarlaya gidenRecep Aksoy yönetimindeki traktör, yokuştan çıkarken sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesiyle geriye doğru kayıp, devrildi. Kazada, Recep Aksoy, ters dönen traktörün altında kaldı. Yanındaki oğlu ise yara almadan kurtuldu. Oğlunun ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekiplerince aracın altından çıkarılan Aksoy'un yapılan kıntrolde hayatını kaybettiği belirlendi.
- Sakarya
CHP Lideri Kılıçdaroğlu, seçim öncesi verdiği sözü tuttu, ilk ziyaretini Çatalca'ya yaptı
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan dikkat çeken sözler: Cinsiyete müdahale felaketi hazırlar
8 askerimizi şehit eden 2'si yabancı uyruklu 4 terörist tutuklandı
Eski ÖSYM Başkanı Ali Demir: Sorular nasıl çalındı ben de merak ediyorum