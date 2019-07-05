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Traktörün altında can verdi

51 dakika önce

SAKARYA'nın Geyve ilçesinde, kontrolden çıkan traktörün takla atması sonucu aracın altında kalan, sürücü Recep Aksoy yaşamını yitirdi.

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SAKARYA'nın Geyve ilçesinde, kontrolden çıkan traktörün takla atması sonucu aracın altında kalan, sürücü Recep Aksoy yaşamını yitirdi.
Olay, öğlen saatlerinde, Geyve Kamışlı Mahallesi'nde meydana geldi. Tarlaya gidenRecep Aksoy yönetimindeki traktör, yokuştan çıkarken sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesiyle geriye doğru kayıp, devrildi. Kazada, Recep Aksoy, ters dönen traktörün altında kaldı. Yanındaki oğlu ise yara almadan kurtuldu. Oğlunun ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekiplerince aracın altından çıkarılan Aksoy'un yapılan kıntrolde hayatını kaybettiği belirlendi.


- Sakarya
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 07:17 Kaynak: DHA
Sakarya, Geyve, Güncel
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