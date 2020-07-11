Traktörün altında can veren muhtar köylüleri yasa boğdu - Son Dakika

Traktörün altında can veren muhtar köylüleri yasa boğdu

Bursa'nın ilçesinde traktörün altına kalan muhtar hayatını kaybetti.

Bursa'nın ilçesinde traktörün altına kalan muhtar hayatını kaybetti.

Kaza, Sarıpınar Mahallesinde meydana geldi. Kendisine ait tarlayı 16 PK 767 plakalı traktörle süren Muhtar Münür Muyan (51), traktörün hakimiyetini kaybetti. Takla atan traktörün altında alan muhtar olay yerinde hayatını kaybetti. Acı haberi duyan yakınları ve mahalle sakinleri tarlaya akın etti. Ölüm haberini alanlar göz yaşlarına boğuldu. Münür Muyan'ın cansız bedeni savcının yerinde yaptığı incelemenin ardından Devlet Hastane morguna kaldırıldı. Kazayla alakalı tahkikat sürüyor. - BURSA

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

Son Dakika

Türkiye'nin Ayasofya'yı ibadete açması Yunanistan'ı çıldırttı! Küstah yaptırım çağrısı

Duygu Özaslan, "Kilo aldı" eleştirilerine bikinili pozla yanıt verdi

Bakan Albayrak'tan 1 milyon yazılımcı projesiyle ilgili açıklama: 17 Temmuz'daki sürprizlerimiz için takipte kalın

Son Dakika: Türkiye'de 11 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 21 kişi hayatını kaybetti, 1016 yeni vaka tespit edildi

Ayasofya'nın cami olması Trump'ın rakibi Joe Biden'ı da rahatsız etti: Erdoğan kararından dönmeli

Tuzla İçmeler Marmaray Durağı'nda bir kişi intihar etti

Ali Babacan'dan "Cumhurbaşkanlığına aday olacak mısınız?" sorusuna dikkat çeken yanıt

HDP, Doğubayazıt Belediye Başkanı Yıldız Acar'ı partiden ihraç ediyor

Aynı bölgede denize giren 2 kişi, 20 dakika arayla akıntıya kapılarak boğuldu

Ayasofya kararı Yunanistan'ı çıldırttı! Atatürk'ün Selanik'teki evi için iğrenç teklif

Bahçeli'den Orhan Pamuk'a Ayasofya tepkisi: Her zerresi dikenle sarılmış Pamuk

Babacan'dan Ayasofya'nın cami olmasına temkinli yorum: Sonuçlarını hep birlikte göreceğiz

Rus genç kız dalış yaparken fark etti, denizden çıkan şeye kimse inanamadı

Emekli hakim, tramvayda 15 yaşındaki kızların fotoğrafını çekerken yakalandı

Tatil yapan eşi ve kayınvalidesini ziyarete giden adam, çıkan tartışmada anne-kızı öldürdü