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Traktörün altında kalan 2 yaşındaki çocuk öldü - Son Dakika

Traktörün altında kalan 2 yaşındaki çocuk öldü

26.09.2021 14:23
Traktörün altında kalan 2 yaşındaki çocuk öldü, System.String[]

Niğde'de dedesinin kullandığı traktörün altında kalan 2 yaşındaki Elif Y., ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Niğde'de dedesinin kullandığı traktörün altında kalan 2 yaşındaki Elif Y., ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, merkez Karaatli Beldesinde meydana gelen olayda, F.Y., traktöre römork bağladıktan sonra evin avlusunda oyun oynayan torunu 2 yaşındaki Elif Y.'yi fark etmeyerek üzerinden geçti. Ağır yaralanan küçük çocuk Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Burada doktorların tüm müdahalesine rağmen Elif Y. kurtarılamadı.

Jandarma kazayla ilgili inceleme başlatırken, dede F.Y. ise jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. - NİĞDE

Jandarma, oyunlar, Niğde, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Traktörün altında kalan 2 yaşındaki çocuk öldü - Son Dakika


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