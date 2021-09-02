Traktörün altında kalan 80 yaşındaki adam hayatını kaybetti - Son Dakika

Merkez ilçeye bağlı Burunsuz köyünde meydana gelen acı olayda, Osman Karatepe traktörü ile ormanlık alana gitti. Yaşlı adam, kontrolünü kaybettiği traktörün devrilmesi sonucu altında kaldı.
Hayvanlarını otlatmaya gittiği iddia edilen yaşlı adam, geri dönmeyince yakınları Karatepe'yi aramaya başladı. Ormanlık alanda başlatılan arama çalışmalarında Karatepe'nin traktörü devrilmiş bir halde bulundu.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine jandarma ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptıkları kontrollerde talihsiz adamın öldüğü belirlendi.
Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Karatepe'nin cansız bedeni Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İHA
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