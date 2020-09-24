Traktörün altında kalan baba oğul ağır yaralandı - Son Dakika

Traktörün altında kalan baba oğul ağır yaralandı

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde devrilen traktörün altında kalan baba ile oğlu ağır yaralandı.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde devrilen traktörün altında kalan baba ile oğlu ağır yaralandı. Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Yukarı Karakuyu köyünden Balkar Beldesine giden Gazi Çapar idaresindeki 30 AH 474 plakalı Massey Ferguson marka traktör köy çıkışında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Şarampole devrilen traktörün altında kalan sürücü Gazi Çapar ile oğlu Tuğrul Çapar ağır yaralandı. Yaralılar kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Gölbaşı Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan durumu ağır olan Tuğrul Çapar ambulans ile Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. - ADIYAMAN

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