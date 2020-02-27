Traktörün altında kalan çiftçi, 8 gün sonra hastanede öldü - Son Dakika

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, kullandığı traktörden düşüp, altında kalan çiftçi Kenan Acar (55), 8 gündür tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Kaza, 19 Şubat Çarşamba günü, İnegöl ilçesi kırsal Şehitler Mahallesi'nde meydana geldi. Kenan Acar, 16 PR 172 plakalı traktörü ile tarlasına giderek, gübreleme çalışması yapmaya başladı. Bu sırada traktörden düşen Acar, altında kalıp, ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla gelen sağlık görevlileri, Acar'ı ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne götürdü. Tedaviye alınan Kenan Acar, dün gece doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.