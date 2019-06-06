Son Dakika Haberleri: Traktörün altında kalan çiftçi ağır yaralandı
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Traktörün altında kalan çiftçi ağır yaralandı

1 saat önce

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde traktörün altında kalan çiftçi, ağır yaralandı.

Traktörün altında kalan çiftçi ağır yaralandı, System.String[]
Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde traktörün altında kalan çiftçi, ağır yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Aşağı Palamutoba köyünde yaşayan Muhittin Turan (55), 17 AK 714 plakalı traktörü ile köy yakınında bulunan zeytin tarlasını sürdüğü sırada şapkası ağaç dalına takıldı.
Şapkasını almak istediği sırada traktörden düşen Turan, traktörün altında kaldı.
Yanındakilerin bilgi vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, ağır yaralanan Turan'ı Bayramiç Devlet Hastanesine kaldırdı.
Muhittin Turan, buradaki ilk müdahalenin ardından, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine sevk edildi.
Haber Yayın Tarihi : 06.06.2019 03:28 Kaynak: AA
Çanakkale, Bayramiç, Güncel
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