Son Dakika Haberleri: Traktörün altında kalan çiftçi hayatını kaybetti
Son Dakika Güncel Haber

Traktörün altında kalan çiftçi hayatını kaybetti

11 saat önce

MUĞLA'nın Yatağan ilçesinde, devrilen traktörün altında kalan sürücü olay yerinde yaşamını yitirdi.

Traktörün altında kalan çiftçi hayatını kaybetti, System.String[]
MUĞLA'nın Yatağan ilçesinde, devrilen traktörün altında kalan sürücü olay yerinde yaşamını yitirdi.
Kaza, Yatağan ilçesinin Yeşilköy Mahallesi'nde meydana geldi. Çiftçilik yaparak geçimini sağlayan Ramazan Dokunan (59), traktörüyle evinin yakınında bulunan tarlasına gitti. Akşam saatlerinde evine dönmek üzere tarladan yola çıkan Dokunan, direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan traktör, yol kenarında devrildi. Dokunan kazada ağır yaralanırken, çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Dokunan'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Jandarmanın incelemesinin ardından Dokunan'ın cesedi, otopsi için Yatağan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.


Yeşilköy Mahallesi, Yatağan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.09.2019 11:43 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



15 yaşındaki sürücü ortalığı birbirine kattı: 1 yaralı
İstanbul-zeytinburnu'nda hareketli anlar TBB Başkanı Feyzioğlu: Barolar Birliği siyasi partilerin muhalifi değildir, sadece cumhuriyetin tarafındadır Emekli oldu, hobisi için atölye kurdu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.9.2019 11:13:01. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Traktörün altında kalan çiftçi hayatını kaybetti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]