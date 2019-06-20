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Traktörün altında kalan çiftçi öldü

1 saat önce

Gaziantep'te tarlasını sürdüğü sırada devrilen traktörün altında kalan çiftçi yaşamını yitirdi.

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Gaziantep'te tarlasını sürdüğü sırada devrilen traktörün altında kalan çiftçi yaşamını yitirdi.

Edinilen bilgiye göre olay, dün ikindi vakitlerinde Şehitkamil ilçesi Küllü Mahallesi Keberli mevkiinde meydana geldi. 42 yaşındaki Servet Açık, tarlasını sürdüğü sırada 27 AEF 93 plakalı traktörün direksiyon hakimiyetini kaybederek şarampole devrildi. Devrilen traktörün altında kalan Servet Açık, eşi Suna Açık'ın çağırdığı yakınları tarafından traktörün altından çıkarıldı. Açık, olay yerine çağrılan ambulansla Şehitkamil Devlet Hastanesine götürülerek tedaviye altına alındı. Çiftçi Açık, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Açık'ın cesedi otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Talihsiz çiftçinin cenazesi, morgdaki işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi. - GAZİANTEP
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 10:52 Kaynak: İHA
Şehitkamil, Gaziantep, 3. Sayfa
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