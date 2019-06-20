Traktörün altında kalan çiftçi öldü
1 saat önce
Gaziantep'te tarlasını sürdüğü sırada devrilen traktörün altında kalan çiftçi yaşamını yitirdi.
Gaziantep
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 10:52 Kaynak: İHA
'te tarlasını sürdüğü sırada devrilen traktörün altında kalan çiftçi yaşamını yitirdi.
Edinilen bilgiye göre olay, dün ikindi vakitlerinde Şehitkamil
ilçesi Küllü Mahallesi Keberli mevkiinde meydana geldi. 42 yaşındaki Servet Açık, tarlasını sürdüğü sırada 27 AEF 93 plakalı traktörün direksiyon hakimiyetini kaybederek şarampole devrildi. Devrilen traktörün altında kalan Servet Açık, eşi Suna Açık'ın çağırdığı yakınları tarafından traktörün altından çıkarıldı. Açık, olay yerine çağrılan ambulansla Şehitkamil Devlet Hastanesine götürülerek tedaviye altına alındı. Çiftçi Açık, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Açık'ın cesedi otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu
morguna götürüldü.
Talihsiz çiftçinin cenazesi, morgdaki işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi. - GAZİANTEP
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