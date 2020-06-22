Traktörün altında kalan çiftçinin ayakları kırıldı - Son Dakika

Traktörün altında kalan çiftçinin ayakları kırıldı

Antalya'nın Kumluca ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu bir çiftçi ağır yaralandı.

Antalya'nın Kumluca ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu bir çiftçi ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Kumluca ilçesi Mavikent Mahallesi Küçükovacık mevkiinde örtü altı sebze sezonunun sona ermesi nedeniyle serasındaki sebze atıklarını sera dışına taşıyan Yaşar Ayaz (35) idaresindeki traktör rampadan aşağı devrilerek ters döndü. Ayaz yaralanırken, olayı gören komşuları 112 acil ihbar hattını aradı. Olay yerine jandarma, itfaiye ekipleri ve ambulans sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin traktörün altından çıkardığı çiftçi, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla Kumluca Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ayaz'ın ayaklarının kırıldığı öğrenildi. - ANTALYA

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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