Traktörün altında kalan çocuk kurtarılamadı - Son Dakika

Siirt'te traktörün altında kalan 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre olay, Siirt'in Eruh ilçesine bağlı Dikboğaz köyünde meydana geldi. Plakası öğrenilemeyen traktör sürücüsü Halil Atınç, geri manevra yaptığı sırada traktörün arkasında duran yeğeni A. Atınç'ı fark etmemesi sonucu meydana gelen kazada 3 yaşındaki çocuk traktörün altında kaldı. Siirt Devlet Hastanesine kaldırılan Atınç'ın yapılan ilk müdahalede hayatını kaybettiği belirlendi. Atınç'ın cansız bedeni, otopsi için Diyarbakır Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - SİİRT