Son Dakika Haberleri: Traktörün altında kalan genç öldü

Traktörün altında kalan genç öldü

11 saat önce

Şanlıurfa'nın Hilvan İlçesinde kullandığı traktörün altında kalan 17 yaşındaki genç hayatını kaybetti.

Traktörün altında kalan genç öldü, System.String[]
Şanlıurfa'nın Hilvan İlçesinde kullandığı traktörün altında kalan 17 yaşındaki genç hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa'nın Hilvan İlçesine bağlı Arıca Mahallesi yakınlarında yaşandı. Traktörle tarlaya gitmeye çalışan 17 yaşındaki İsmail Bala, iddiaya göre yoldan çıkarak devrilen traktörün altında kaldı. Ağır yaralanan genç araçla kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Ceset, otopsi yapılmak üzere Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ŞANLIURFA
Haber Yayın Tarihi : 23.05.2019 07:29 Kaynak: İHA
Bala, Hilvan, Şanlıurfa, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Kazada Hayatını Kaybeden Şarkıcı Sevda Acar'ın Ailesine Başkasının Cenazesini Verdiler Yolun Karşısına Geçmeye Çalışan Yayaya Otomobilin Çarpma Anı Kamerada Kazada Yaralanan Kadın, Ölen Eşinin Cansız Bedeninin Yanında Çaresizce Ağladı TIR'a Çarpan Lüks Otomobil Hurdaya Döndü! 1 Ölü, 1 Yaralı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.5.2019 06:42:29. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Traktörün altında kalan genç öldü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]