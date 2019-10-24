Son Dakika Haberleri: Traktörün altında kalan ilkokul öğrencisi öldü
Son Dakika Güncel Traktörün altında kalan ilkokul öğrencisi öldü

Traktörün altında kalan ilkokul öğrencisi öldü

34 dakika önce

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde traktörün altında kalan 3. sınıf öğrencisi yaşamını yitirdi.

Traktörün altında kalan ilkokul öğrencisi öldü, System.String[]

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde traktörün altında kalan 3. sınıf öğrencisi yaşamını yitirdi.

İlçeye bağlı Kurbançayır Köyü İlkokulu önünden geçen M.B. idaresindeki henüz plakası belirlenemeyen traktörün römork kısmına asılan 3. Sınıf öğrencisi Musa Oğuzhan Karataş (8), dengesini kaybederek traktörün altına düştü.

Ağır yaralanan Oğuzhan, 112 Acil Servis ekiplerince olay yerinde yapılan müdahalenin ardından, Sarıkamış Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Oğuzhan, hastanedeki tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Traktör sürücüsü M.B, gözaltına alındı.

Sarıkamış, Kars, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.10.2019 05:02 Kaynak: AA
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