Traktörün Altında Kalan Kişi Hayatını Kaybetti
33 dakika önce
Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde devrilen traktörün altında kalan Afganistan uyruklu sürücü, yaşamını yitirdi.
Zonguldak
'ın Ereğli ilçesinde devrilen traktörün altında kalan Afganistan
uyruklu sürücü, yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, Balı Mahallesi'nde kullandığı traktörün devrilmesi sonucu altında kalarak yaralanan Afganistan uyruklu Abdul Majid Ali Zada (30), haber vermesi üzerine olay yerine gelene sağlık ekiplerince ilçedeki özel bir hastaneye kaldırıldı.
Zada, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Zada'nın, Türkiye
'ye 2 yıl önce geldiği, evli ve 3 çocuk babası olduğu öğrenildi.
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Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 10:46 Kaynak: AA
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