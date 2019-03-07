Son Dakika Haberleri: Traktörün Altında Kalan Kişi Hayatını Kaybetti

Traktörün Altında Kalan Kişi Hayatını Kaybetti

33 dakika önce

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde devrilen traktörün altında kalan Afganistan uyruklu sürücü, yaşamını yitirdi.

Traktörün Altında Kalan Kişi Hayatını Kaybetti, System.String[]
Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde devrilen traktörün altında kalan Afganistan uyruklu sürücü, yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Balı Mahallesi'nde kullandığı traktörün devrilmesi sonucu altında kalarak yaralanan Afganistan uyruklu Abdul Majid Ali Zada (30), haber vermesi üzerine olay yerine gelene sağlık ekiplerince ilçedeki özel bir hastaneye kaldırıldı.

Zada, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Zada'nın, Türkiye'ye 2 yıl önce geldiği, evli ve 3 çocuk babası olduğu öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 10:46 Kaynak: AA

Zonguldak, Afganistan, Güncel
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