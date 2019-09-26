Traktörün altında kalan kişi hayatını kaybetti

Düzce'de devrilen traktörün altında kalan kişi, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Cevat Toraman (64) yönetimindeki plakası henüz belirlenemeyen traktör, merkeze bağlı Osmanca köyündeki fındık bahçesinde kontrolden çıkarak devrildi.

Traktörün altında kalan ve bulunduğu yerde sıkışan Toraman'ı, ihbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri çıkardı.

Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırılan Toraman, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.