Traktörün altında kalan kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan traktör devrildi. Traktörün altında kalan ve itfaiye ekiplerince kurtarılan sürücü kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, Serdivan ilçesi Aşağıdereköy Mahallesi'nde akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bekir Aydın idaresindeki traktör, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde kontrolden çıktı. Kontrolden çıkan traktör devrildi. Sürücü Aydın, devrilen traktörün altında kaldı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan itfaiye erlerince, sürücü sıkıştığı yerden kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Sürücü Bekir Aydın, ağır yaralı olarak kaldırıldığı Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAKARYA