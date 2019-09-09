Traktörün altında kalan köy muhtarı hayatını kaybetti
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Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde devrilen traktörün altında kalan köy muhtarı hayatını kaybetti.
Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 06:15 Kaynak: İHA
Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde devrilen traktörün altında kalan köy muhtarı hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, Taşköprü ilçesine bağlı Vakıfbelören köyünde su kanalında çalıştığı öğrenilen köy muhtarı Rıfat Altunel, traktörün devrilmesi sonucu altında kaldı. Olay yerinde hayatını kaybeden Rıfat Altunel, jandarma ekiplerinin incelemesinin ardından Taşköprü Devlet Hastanesinin morguna kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme devam ediyor. - KASTAMONU
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