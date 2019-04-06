Son Dakika Haberleri: Traktörün Altında Kalan Küçük Çocuk Hayatını Kaybetti

Traktörün Altında Kalan Küçük Çocuk Hayatını Kaybetti

30 dakika önce

Sakarya'nın Geyve ilçesinde traktörün altında kalan 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Traktörün Altında Kalan Küçük Çocuk Hayatını Kaybetti, System.String[]
Sakarya'nın Geyve ilçesinde traktörün altında kalan 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Olay, Geyve ilçesi Hisarlık Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 3 yaşındaki oğlu Mesut Ç. ile beraber bahçeye giden baba F.Ç., iddialara göre traktörünü viteste bırakarak durdurdu. Traktörü viteste bıraktığını unutan baba F.Ç., 3 yaşındaki oğlunu sürücü koltuğuna oturtarak bahçedeki zirai işlerini yapmaya başladı. 3 yaşındaki çocuk traktörde oynamaya başlarken kontakta bulunan anahtarı çevirmesiyle, viteste olan traktör bir anda hareket etmeye başladı. Küçük Mesut bir anda traktörün hareket etmesiyle birlikte yere düşerek tekerleğin altında kaldı. Ağır yaralanan minik Mesut olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Geyve Devlet Hastanesine kaldırıldı. Küçük çocuk hastanedeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Acı haberi alan yakınları hastanede sinir krizi geçirirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. - SAKARYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 05:15 Kaynak: İHA

Hisarlık, Sakarya, Geyve, 3. Sayfa
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