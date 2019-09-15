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Traktörün altında kalan şahıs hayatını kaybetti

1 saat önce

Balıkesir'in İvrinde ilçesinde kullandığı traktörün altında kalan şahıs hayatını kaybetti.

Traktörün altında kalan şahıs hayatını kaybetti, System.String[]

Balıkesir'in İvrinde ilçesinde kullandığı traktörün altında kalan şahıs hayatını kaybetti.


Olay, İvrinde ilçesine bağlı kırsal Okçular Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mustafa Alaca (60) kendisine ait tarlada römorklu traktörüyle çalışırken aniden direksiyon hakimiyetini kaybetti. Direksiyon hakimiyetini toplamak için manevra yapan Alaca, römorkun da etkisiyle traktörü devirdi. Devrilen aracın altında kalan Alaca olay yerinde hayatını kaybetti.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - BALIKESİR

Mustafa Alaca, Balıkesir, Okçular, Alaca, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 15.09.2019 01:27 Kaynak: İHA
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